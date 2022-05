Két kiállítást nyitottak Sümegen a májusi ünnepi hétvégén a Kisfaludy-emlékházban. Horváth Márton születésének 81. évfordulója alkalmából és az üveg éve kapcsán meghirdetett fotó- és üvegtárgydíszítő pályázat kiállítását, illetve a Kisfaludy Sándor születésének 250. évfordulójára meghirdetett fotópályázat képeiből álló tárlatot.

Végh László, Sümeg polgármestere beszédében a művészetek erejének közösségformáló és Sümeg városát mindig is meghatározó jelentőségét hangsúlyozta. A folytatásban a Horváth Márton nyomában című pályázat eredményhirdetése következett. A felhívásra nagyossok színes és változatos pályamunka érkezett. Díszítő üvegművész kategóriában Illés József és Szentmiklóssyné Bolfert Erzsébet érdemelte ki az emlékház díját. Alkotásuk egy csodaszép üvegkoponya, amely a Kisfaludy-emlékház méltán híres Lavater-koponyáját juttatja eszünkbe.

A fotósok munkái között Szántói Zoltán kapta a díjat. Volt két különdíjas is: Szász Ildikó üvegdíszítő művész kategóriában, illetve a legfiatalabb alkotó, Szigeti-Kaszala Luca általános iskolai tanuló. A Samu Zoltán Tamás által felajánlott jutalmak is megtalálták a legifjabbakat Bihari Lilla, Mona Szófia és SzigetiKaszala Luca személyében.

A fotópályázat eredményhirdetése előtt Vincze Péter, a zsűri elnöke értékelte röviden a beküldött képeket. A fotókat négytagú zsűri (Vargáné Böröndy Erzsébet, Oszkai Réka, Mészáros Norbert, Vincze Péter) bírálta. Eszerint az első helyezett Marton Gergő lett, a második Gyarmati László, a harmadik Szántói Zoltán.

A kiállítások június közepéig tekinthetők meg az emlékházban.