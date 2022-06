Köszöntőt Porga Gyula, Veszprém polgármestere mondott, aki örömét fejezte ki, hogy visszatért a megszokott helyére a rendezvény. Ám, mint mondta, nem minden rendezvény élte túl a pandémia nehézségeit. Ahhoz, hogy a könyvheti esemény talpon tudjon maradni, szerinte három szereplőre volt szükség. Egyrészt a szervező Művészetek Háza munkatársaira, akik nem engedték el ezt a programot, és nehéz körülmények között is megszervezték azt. Ugyanakkor szükség volt a könyvkiadókra és könyvesboltokra, akik évről évre itt vannak a város szívében. A harmadik szereplő pedig az olvasó, a közönség, akik kilátogatnak a belvárosba és találkoznak az írókkal, szerzőkkel, és természetesen könyveket vásárolnak.

- Mind a három láb egyforma hosszúságú, amivel stabil lábakon áll a veszprémi könyvhét - hangsúlyozta Porga Gyula.

Megnyitóbeszédében Görög Ibolya nemzetközi protokoll-szaktekintély kiemelte, a könyv az életünk része. Visszatekintett gyerekkori mesekönyvére, ami kartonlapokból volt összerakva, vászoncsíkkal megerősítve. Onnantól kezdve a könyv vonzotta. Később, gimnazistaként amatőr irodalmi színpadon is fellépett. Úgy fogalmazott, "a vers a vérébe ivódott". Középiskolásként a megyei könyvtárban minden nyáron dolgozott azért, hogy könyvközelben legyen. Aztán a '60-as évek végén itthon is berobbant a nyugati irodalom, ami teljesen megfertőzte. Szót ejtett beszédében más mellett arról is, hogy Veszprém érzése szerint egy oázis, ahol van kulturális élet. Könyveit azért írta, hogy abban segítsen: "érdemes élni, nem szabad megadni magunkat". Kijelentette, azért ünnepli a könyvhetet, mert ilyenkor találkozhat az olvasókkal is.