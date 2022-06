A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekkönyvtárában a Bárdos iskola Bárdos Lajos tagintézménye diákjai érdeklődéssel hallgatták a fiatal szerző verseit.

A Rímekben az életem című, magánkiadásban megjelent verseskötet néhány költeményét a Tamási Áron Művelődési Központ Amatőr Színjátszó Klubja tagjai, Dominek Ilona és Korponai Kitti olvasta fel, Eszterrel pedig a klub vezetője, Antalóczy Zoltán beszélgetett. Amint a rendhagyó magyar irodalom tanóra keretében kiderült, Eszter helyben született, és a hallgatóság körében helyet foglaló diákok egykori iskolájából érkeztek. Újságírást tanult, majd pedagógiai asszisztens lett, dolgozott a gyulakeszi óvodában, most a keszthelyi gyermekkönyvtár a munkahelye.

– Diákként alig vártam, hogy ne a felelésre, dolgozatokra kelljen készülni, hanem felnőtt legyek és dolgozhassak, de ma már tudom, hogy azok voltak a legszebb, leggondtalanabb éveim. Használjátok ki ti is ezt az időszakot, amíg tanulhattok – ajánlotta a fiataloknak, akik érdeklődéssel hallgatták életútját.

Eszter vallott arról is, hogy első versét egy szerelmi csalódást követően vetette papírra, hét évvel ezelőtt. Aztán sorra írta a verseket, és azóta is megihletik az emberi érzések, gondolatok, a természet látványa és változásai. De írt verset a gyermekévekről, a felnőtté válásról is.

- Többnyire könnyen érkeznek a gondolatok, amelyeket akkor rögtön papírra vetek és nem javítok bele később. Biztos vagyok benne, hogy erőltetni nem lehet a versírást sem, ahogy más tevékenységnek sem tesz az jót. Folyton keresem az impulzusokat, de míg korábban türelmetlenül vártam a holnapot, ma már képes vagyok lassítani és odafigyelve megélni a jelen csodáit. Hiszem, hogy a legjobb dolgok váratlanul érkeznek. Érdemes pozitívan gondolkodni, hogy a nehézségeket is könnyebben átvészeljük – mondta.

A diákoknak azt tanácsolta, hogy minden napot úgy éljenek meg, mintha az lenne az utolsó. Fejezzék ki gondolataikat írásban, festésben, éneklésben, sportban, bármiben, csak legyenek önmaguk.