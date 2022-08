Az iGenerációért Egyesület szervezésében, a Vörösmarty Színház színművészeinek közreműködésével valósul meg az Ugorj be most! elnevezésű improvizációs este, augusztus 24-én és szeptember 5-én 18 órakor. A Beugró című műsor alapján országos ismertséget szerzett improvizációs színházi műfaj a megyében is hódít, az egyesület szervezésében számos jótékonysági esten találkozhattak vele a humorkedvelők. Kiss Diána Magdolna, Varga Gabriella, Krisztik Csaba és Tűzkő Sándor sem a szituációkat, sem azokat a mondatokat, kifejezéseket nem ismerik előre, amelyeket a játék közben váratlanul, csengőszóra kell beépíteniük mondandójukba. A nem várt fordulatok idézik elő a legviccesebb pillanatokat.

Pletser Ádám, az iGenerációért Egyesület elnöke, az este játékmestere elmondta: Külön öröm, hogy Baláca rendkívüli helyszínén egy igazán kivételes korba utazhatunk vissza a nézőkkel, hiszen az előadás a Római küldetés címet viseli. A páratlan atmoszféra és a komikum mindannyiunk számára izgalmas kulturális élményt ígér – hangsúlyozta.