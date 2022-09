A pályaműveket rendszerint egy művészettörténészek, illetve művésztanárok alkotta zsűri válogatja és értékeli. Közülük a legszebb alkotásokat a budapesti Történeti Múzeumban állítják ki, ahol idén több várpalotai fiatal munkái is helyet kaptak. A színvonalas anyagot a várpalotai városvédő egyesületnek köszönhetően most a Thury-várban is láthatja a közönség.