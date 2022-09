Jó páran lehetnek, akik azt gondolják, egy ilyen kicsi országnak ugyan mi köze lehet az űrkutatáshoz. Mire a hosszúra nyúlt eszmecsere véget ért, ők is meggyőződhettek róla, hogy bizony nekünk, magyaroknak is napi közünk van az űrtevékenységhez.

A vendég, aki élete fő művének négy gyermekét tartja, a különleges téma előadójaként is hiteles volt. Felépítette a történetet attól kezdve, hogy az ember elkezdte figyelni a csillagokat, majd folyamatosan rájött az összefüggésekre, amelyek ismeretében már tervezni tudott, főleg, amikor már eszközökkel is rendelkezett. 1957-ben kutatórakétát küldött az űrbe, egy év múlva pedig Eisenhower amerikai elnök műholdon keresztül mondta el országa népének a karácsonyi beszédet. Ezzel meg is született a globális hírközlés, alig tíz évvel később pedig ember lépett a Holdra.

A kérdésre, hogy miért fontos nekünk, magyaroknak a világűr, így hangzik a válasz: az emberiségnek fontos, hogy mi is ott legyünk. Fontos Bay Zoltán, Simonyi Károly, Farkas Bertalan és a többiek munkássága – nekik köszönhető Magyarország 75 évnyi tapasztalata az űrtevékenységben. Amihez pedig általában valamennyi földlakó jutott az űrkutatás révén, az egy csomó „melléktermék”: új iparágak, új anyagok és új ismeretek hírközlésben, távközlésben, adatsugárzásban, meteorológiában, de jelentős fejlődésnek indult a navigáció, a geodézia. Mellékesen fedezték fel a napelemet, a tépőzárat, a tűzoltóruha anyagát, az emlékező fémeket vagy a folyadékkristályokat. Az űrhajó fedélzeti számítógépéből született a mobiltelefon, és sorolhatnánk a példákat. Jól látszik tehát, hogy nem választás kérdése, akarnak-e a magyarok űrkutatással foglalkozni.

A legfrissebb hír, amit megosztott velünk a biztos asszony: 244 kitűnő jelentkezővel indult el a Hunor program, melynek célja 2024-ben ismét magyar űrhajóst küldeni a csillagtérbe. A kiválasztás nyolc személynél tart, egy hónapon belül derül ki, hogy közülük is ki a négy legjobb. Két év múlva ők fognak készen állni arra, hogy bármelyikükből űrhajós lehessen.