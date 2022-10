Bartunek Katalin, a Csigó malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy eddig a malomban a zene világnapján nem szerveztek koncertet. Ez volt az első alkalom, miután a helyszínen az elmúlt 12 év alatt már több mint tízszer koncertezett a testvérpár. Ezen a napon győri koncerttel szoktak emlékezni három évvel ezelőtt elhunyt édesapjukra, azonban a fiúk édesanyjukkal idén itt is tisztelegnek a felmenők előtt az esttel. Jávorkai Sándor hegedűművész és Jávorkai Ádám gordonkaművész virtuóz játékával köszöntötte a zene ünnepét. A Bachtól Kodályig című koncert keretében a neves zeneszerzők ihletett műveiből hallhatott válogatást a közönség. A műsorvezető, Mácsai János zenetörténész a szerzőket bemutatva a darabok hátteréről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy különleges az est az előadóknak köszönhetően, de azért is, mert Jávorkai Ádám gordonkaművész Pablo Casals egykori hangszerén játszik, a csellónak vannak a legszebb mély hangjai. Kiderült továbbá, hogy a cselló Popper Dávid gordonkaművész vonójával szólalt meg az esten. De a szerző, az elnyomás ellen írt békedala mellett A madarak éneke is felcsendült, ahogy a másik nagy barokk óriás, Georg Friedrich Händel Passacaglia című darabja úgyszintén, Johan Halvorsen átiratában.

A közönség hálásan fogadta Bartók, Kodály darabjait, akárcsak Heinrich Wilhelm Ernst-től például A nyár utolsó rózsáját és Bach g dúr cselló szonátáját, valamint Joseph Haydn d dúr hangnemű duóját. Végül a testvérpárt zongorán kísérte édesanyjuk, Járóka Sándorné.