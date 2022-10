Hofferné Hanich Erika Tisztelet az elődöknek, emlékül a jövőnek című, bányászati témájú könyvét a zirci Békefi Antal Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében mutatta be. Édesapja születésének századik évfordulójára egy húsz oldalas emlékidéző írást tervezett, de aztán úgy gondolta, érdemes lenne egykori munkahelyéről, a dudari bányáról is írni. Felkeresett a szakmában jártas, sokat tapasztalt embereket, akik aztán segítették a munkáját. Anyagot gyűjtött, a témához kapcsolódó szakirodalmat, más irodalmi műveket olvasott, lapozgatta a lexikonokat, és rádöbbent, a szakszavak nagy részét már ismerte a vájár ős révén, sőt a jelentésükkel is tisztában volt.

A könyvbemutatón kiderült, hogy a kötetet aranydiplomás bányamérnök, Bencsik Gábor lektorálta, a címlap pedig egy zirci festőművész, Póda Károly munkája. A szerző alaposan felkészült egy történeti mű szerkesztésének tudnivalóiból, a könyv forrásértékét bizonyítja, hogy hetvenöt hivatkozást tartalmaz, és lábjegyzetek hosszú sora gazdagítja a bányászoknak emléket állító kiadványt. Mindamellett, hogy feldolgozza a dudari szénbánya történetét a kezdetektől az ezredfordulón történő bezárásig, a visszajelzések alapján jelentős helytörténeti értékkel bír és a fiatalságnak ajánlott olvasmány, hiszen kevesen tudják, hogy a bányászok milyen nehéz körülmények között dolgoztak.

A múlt század közepén megnyitott dudari bánya történetét korszakokra lebontva taglalta a könyv szerzője az előadás során. Megtudhattuk, hogy a munkaerő nagy része az indulás éveiben Várpalotáról érkezett, nők, katonák is dolgoztak a föld alatt. Az 1961-es vízbetörésre szintén kitért Hofferné Hanich Erika, amely nagyban hátráltatta a bánya fejlődését. Szó esett a falu aláfejtéséről is. A rendszerváltozás után, a piacgazdaságra áttérve csökkent az igény a villamos energiára, a kormány csak azokat a bányákat tartotta meg, amelyek támogatás és adókedvezmények nélkül fenn tudtak maradni. A vállalatot felszámolták. Az Észak-Dunántúli Bányavagyon Hasznosító Rt. által alapított Duszén Kft. működtette a bányát 1993-tól. Dudaron 2000-ben teljesen megszűnt a mélyművelésű széntermelés, a céget privatizálták, manapság a világviszonylatban is magas huminsav tartalmú barnaszenet, a dudaritot bányássza a korábbival azonos nevű társaság.