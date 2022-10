Takáts István általános érseki helynök és Karlinszky Balázs levéltár-igazgató képviselte az érsekséget, a református egyházkerületet pedig Köntös László gyűjteményigazgató Hudi Józseffel, a levéltár vezetőjével. Praznovszky Mihály irodalomtörténész terelgette a beszélgetés folyamát, amelyre minden eddiginél többen voltak kíváncsiak. Elő is került a javaslat, hogy amint szép őszi idő köszönt ránk, érdemes lenne a Cserháti Könyvszalont a könyvesbolt elé kiköltöztetni.

Az új évfolyam első rendezvényéhez ajánlást fűzött a honismereti egyesület elnöke, Márkusné Vörös Hajnalka. Eszerint a Cserháti Könyvszalon azzal az elképzeléssel indult, hogy azonos időpontban, kötetlen légkörben, felolvasással gazdagított beszélgetéseken mutassák be a város és a megye kultúrtörténetét, helytörténetét, értékeit feldolgozó kiadványokat és a könyvkiadással foglalkozó civil szervezeteket, intézményeket. A továbblépést az jelenti, hogy a helyi közösségek meghívásának folytatása mellett összeültetik, közös gondolkodásra hívják azokat az alkotócsoportokat, amelyek célkitűzéseikben, narratívájukban hasonló vagy éppen nagyon különböző úton járnak, arra ösztönözve őket, hogy egy-egy izgalmas tematika mentén közös metszéspontokat találjanak.

Ez utóbbi gondolat jegyében kapott meghívót a két egyházi szervezet és kapott sok információval tűzdelt, kellemes élményt a hallgatóság. A vendégek amellett, hogy tájékoztatást adtak a mindkét intézményre jellemző hármas tevékenység – levéltári munka, kiállítás, múzeum – aktuális helyzetéről, szót ejtettek arról, hogy például a vidék sorvadása miatt az utolsó pillanatokat éljük, amikor még be lehet gyűjteni a református emlékeket, vagy amit Karlinszky Balázs jegyzett meg: semmi esély rá, hogy a levéltárosok kutató, összegző, analizáló munkájának eredménye bekerüljön a napi történelem­oktatásba.

Jövőre Petőfi-év lesz, Pápán erre úgy készülnek, hogy bemutatják, a nemzet költője és kortársai számára mit adott a Pápai Református Kollégium. Kihívás előtt áll a főegyházmegyei levéltár és könyvtár is; a várba való visszaköltözés után például újra látogatható lesz az egyháztörténeti múzeum, az ország harmadik legnagyobb keresztény kincsestára.