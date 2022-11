Idén sokak kedvence, a Quimby visszatér Kapolcsra: a 32 éves zenekar jövőre csak pár fellépést vállal, ezek közt szerepel a Művészetek Völgye is, ahova korábban szinte hazajárt a zenekar. Most három év kihagyás után ismét a Panoráma Színpadon köszönthetjük őket. Zorán a fesztivál egyik legkülönlegesebb helyszínén, a Cirque du Tókertben ad majd koncertet. A Csík zenekar, Presser Gábor és Karácsony János a Völgy nagyszínpadára elhozza A Dal a miénk 2.0 : Új dalokkal újratöltve c. műsorát, amely az eltelt két év közös muzsikálásának köszönhetően született, az előző LGT dalválogatás folytatása, új kompozíciókkal bemutatva, hogy a tradicionális és modern fúziója milyen új világot teremt. Az első fellépők sorában szerepel még a 10. születésnapját ünneplő Bagossy Brothers Company is, a Bëlga igazi karneváli hangulatot teremt majd és nem maradunk Carson Coma koncert nélkül sem, akik tavaly a fesztivál első teltházas napján adtak fergeteges hangulatú bulit. A Punnany Massif 20. születésnapjára egy izgalmas, csak a fesztiválon látható Völgy Special koncerttel készül.





A Művészetek Völgyében minden évben színvonalas színházi előadások is láthatók. Jövőre már biztosan megnézhetjük a fesztivál színházában a Játékszín Dolgok, amikért érdemes élni című darabját, valamint Vecsei H. Miklós és Beck Zoltán közös irodalmi estjét, a Kártyajátékot.

A fesztivál totemállata a csiga, ezért az idei fellépőket egy animált videóban, az ő segítségével jelentették be, egyúttal már a karácsonyra hangolva a fesztiválozókat. Akinek pedig a Völgy a legjobb karácsonyi ajándék, az most kedvezményesen szerezheti be a bérletét, amelyhez völgyes ajándéktárgyakat is beszerezhet a fa alá, többek közt téli sapkát és karácsonyi díszt is.