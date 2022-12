Schmidtné Kositzky Anett, a Vaszary Galéria ügyvezető igazgatója köszöntője után Bóka István polgármester a programok apropóján a már megkezdett felújításokra helyezte a hangsúlyt. Eszerint mélygarázzsal, kiállítótérrel konferenciaközpontot építenek a Huray utcában, megújul az Esterházy-villa, illetve több Blaha Lujza utcai épület, ahol az EKF támogatásával épül meg a Modern Műtár. Megkezdődtek a munkák a Vaszary Villa kertjében, a Kerektemplomnál és a Jókai Emlékháznál is.

Szöllősi-Nagy András,és Nemes Judit, a MOMÜ gyüjtemény tulajdonosai, Geskó Judit művészettörténész, Bóka István polgármester, Markovits Aliz, az EKF vezérigazgatója, és Can Togay filmrendező, kulturális és kreativ főtanácsadó

Markovits Alíz, a VEB 2023 Zrt. vezérigazgatója méltatta, hogy már 113 település csatlakozott a programhoz, ami példa nélküli. Kiemelte, Balatonfüredet méltó partnernek tekintik. Can Togay, az EKF csapatának kulturális és kreatív főtanácsadója, Geskó Judit művészettörténész, a Vaszary Galéria főtanácsadója, Mélyi József, a Boglár ’50 kiállítás kurátora, Nemes Judit és Szöllősi-Nagy András, a MoMű gyűjtemény tulajdonosa elmondta, 2023. január 22-én, a magyar kultúra napján nyílik meg a balatonfüredi Vaszary Galéria és a VEB 2023 EKF-program közös projektjében megvalósuló sorozat első kiállítása.

Markovits Aliz, az EKF vezérigazgatója, és Can Togay filmrendező, kulturális és kreativ főtanácsadó

A Vaszary Galéria 2023. évi kiállításainak sorában Bak Imre és Maurer Dóra munkái mellett a Boglár ’50 – A Boglári Kápolnaprojektet mutatják be, amely a magyar neoavantgard művészettörténeti szempontból kulcsjelentőségű eseménysorozata volt. A jelenlévők beszéltek a MoMűről, azaz a Modern Műtárról is, hiszen Balatonfüred jövő tavasszal, jelentős részben a VEB 2023 EKF támogatásának köszönhetően újabb kiállítóhellyel gazdagodik. A Modern Műtárat Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit több ezer darabos, Párizsban felépített gyűjteményéből rendezi be a város.