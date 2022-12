Az eseményt a szokásokhoz híven a két fő szervező szervezet képviselői, dr. Kővári Edit, a Pannon Egyetem docense és Dolgos Attila, az Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke nyitotta meg. A tematikához híven egy előadással indult a programsorozat. Dr. Obermayer Nóra tanszékvezető egyetemi docens A digitális lét a tét című előadásával edukálta az egybegyűlteket. A pandémia felhívta a figyelmet a digitalizáció fontosságára nem csak az üzleti életben, hanem társadalmi téren is. A digitális technológia rendkívül gyorsan és szerteágazó módon fejlődik, amely számtalan lehetőséget és veszélyt is rejt magában, ezért olyan kérdésekkel kell foglalkoznunk, mint a digitális szakadék (generációs különbségek) vagy éppen a társadalom digitális fejlettsége. A szünetben a frissítők felkínálása mellett jutott idő az őszi szemeszter utolsó aláírásait begyűjteni, majd leadni a szervezőknek sorsolás céljából.

Kis pihenő után következett a Cholnoky Nyugdíjasklub Party tánccsoportjának előadása. A csoport 8 hölgy, illetve 1 lelkes úriember segítségével szórakoztatta a közönséget. Elvis Presley gyakran felcsendülő slágereire készültek egy teljeskörű koreográfiával, valamint charleston tánctudásukat is bemutatták.

A programok végeztével elérkezett az esemény az egyik legáhítottabb pillanatig, azaz a nyeremények sorsolásáig. Akik az őszi szemeszter minhárom előadásán részt vettek, közülük öt szerencsés értékes ajándékkal ment haza.

Forrás: Nyugdíjas Egyetem

A rendezvénysorozat célja a tudásvágy fenntartása, kielégítése mellett olyan szociális tér biztosítása, ahol a rendezvény részvevői új kapcsolatokat építhetnek, pár órára kiszakadhatnak a mindennapi rutinból. A következő alkalommal újabb érdekes előadások és kulturális programok várják a hallgatókat. Ezek mellett pedig sütiversenyt is hirdettek a szervezők, érdemes mielőbb regisztrálni, nehogy lemaradjanak róla. Ajánlott a teljes téli szemesztert is végigtanulni velünk, hiszen értékes nyereményeket sorsolnak ki a végzettek között.