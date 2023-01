A meghívott korosztályok körét idén kibővítették, már nemcsak középiskolások mutatkoztak be a rendezvényen, hanem óvodások, általános iskolások, kihívással élők és a PetőfIfiAkadémia tagjai is. Csoportjaik a Himnuszhoz kapcsolódó gondolataikat fogalmazták meg előadóművészeti eszközökkel, a saját módjukon, saját nyelvezetükkel, ugyanakkor kortársaik számára izgalmasan, a felnőtteknek pedig tanulsággal szolgálhattak ezek a megnyilatkozások. Mindig lehet tanulni ugyanis a fiatalabbaktól is. Erre is alkalmat adott a rendezvény, amelyet ezúttal különlegessé tett, hogy idén Veszprém viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet, és most hétvégén tartotta meg ezzel kapcsolatos projektje nyitónapját.