A kiállítás megnyitóján Bóka István polgármester mond köszöntőt január 22-én, szombaton 16 órakor, a tárlatot pedig Trombitás Tamás, Munkácsy-díjas képzőművész ajánlja a megjelentek figyelmébe. Az alkotásokat május elsejéig lehet megtekinteni.

Az idei rendkívül gazdag kínálatról Geskó Judit, a Vaszary Galéria kurátora elmondta, a balatonfüredi Vaszary Galériának a VEB2023 EKF rendezvényeihez kapcsolódó kiállítási programja már tavaly elkezdődött. Így a budapesti Fővárosi Képtár anyagából tíz hónapon keresztül lehetett látni egy olyan kiállítást, amely a magyar modernizmus történetét mutatta be. A tárlat a 20. századi művészeti irányzatok és a kortárs művészet több kapcsolódási pontját is feltárta, és fókuszába helyezte a modern és kortárs művészeti irányzatok kánonjának a változásait. Balatonfüred tavasszal, a VEB2023 EKF támogatásával újabb kiállítóhellyel gazdagodik. Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit több ezer darabos, Párizsban felépített gyűjteményéből rendezi be a város az új Modern Műtárat (MoMü). A Vaszary Galériát és a Szívkórházat összekötő út mentén fekvő új múzeum európai, tengerentúli és magyar anyagában kiemelten fontos a konstruktív és konkrét művészeti irányzatok bemutatása. Ebből a gyűjteményből már egy válogatást bemutatott a galéria, ez a tárlat szintén elvezetett az idei év nemzetközi figyelemre érdemes programjaihoz. A galéria a VEB2023 EKF képzőművészeti programjának egyik kulcselemeként a geometrikus absztrakció és a szisztematikus festészet világhírű képviselőinek, a magyarországi művészeti életben már több mint ötven éve meghatározó szerepet vállaló Maurer Dórának és Bak Imrének rendez kiállításokat. A neoavantgarde mindkét képviselőjének 1960 körül indult a pályája, a minimalizmus, a hard age, a shaped canvas (formázott vászon) képviselői közé tartoznak. -A 20. század folyamán többször is megszületett az igény a művészek részéről, hogy a káoszban rendet teremtsenek. Mindkét alkotó életművének jellemzője, hogy képesek a múlt fragmentumait, a különböző szemantikai és történeti rétegeket jelen idővé formálni. A változásban a változatlan bemutatásával egyúttal egy etikai iskolát is megteremtettek, fogalmazott Geskó Judit.

A füredi galéria harmadik jelentős kiállítása ugyancsak a VEB2023 EKF program keretében jöhet létre: ez a Balatonboglár 50 címet viselő balatonboglári kápolnaprojekt. Mint ismert, ötven éve történt, hogy Balatonbogláron a hatóságok bezárták azt a kápolnaműtermet, ahol négy éven át mintegy kétszáz művész állította ki munkáit. A műhely működésének lelke és a projekt megtervezője Galántai György szobrászművész volt. Geskó Judit kurátor kiemelte az a néhány év pedig, amikor a magyarországi neoavantgard legjelentősebb alkotói állítottak ki a kápolnában és a városban, egybeesett az 1968-as gazdasági reformok bevezetésével és egy viszonylagos kulturális enyhüléssel, amely 1973-ban radikális véget ért.