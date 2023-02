A PETŐFiFJÚ musicalben egy gondolatfüzérhez készült zene. A ritmikája, a lüktetése az előadás megragadó hangulatát erősíti – erről szintén beszéltek a darabban közreműködő művészek, alkotók, tudják – mint sokunk –, hogy Petőfi Sándor fiatal emberként hagyta itt a földi létet, egy olyan korszakban, amely meghatározó egy fiatal felnőtt férfi életében, így érzelmi megnyilvánulásai hangsúlyosak. Nem véletlen az sem, hogy vándorszínészként bejárta „Tolnát-Baranyát”, ez is szabadságát, vágyait mutatja. Nem csak lelkében volt szabad, egész életében, szívében. Miközben olyan korba született, amely a történelemben, a magyar történelemben is az egyik legizgalmasabb. A reformkor és a szabadságharc időszakának felidézése mellett azonban ezúttal a színpadra vitt történet Petőfi személyiségét helyezi reflektorfénybe. Érdemes foglalkozni vele, ebben a jelmezek, a kellékek, az előadóművészet gyakorlóinak eszközei ezúttal is segítenek.