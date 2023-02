A fesztivál két fő szervezője, Papp Bernadett és Simon Orsolya, a gimnázium pedagógusa elmondta, a fesztivál célja, hogy az iskolában lévő hagyományokat még magasabb szintre emelje. Ilyen például a slam-kultúra, ilyen jellegű esteket ebben a gimnáziumban gyakran szerveznek. Ez a szabad költészetet jelenti, melynek lényege, hogy mindenki előadja a saját szerzeményét.

Ebben a gimnáziumban nagyon sok az alkotó diák, többen aktívan írnak verseket, ráadásul a veszprémi slam-társulatban, az OdaLökött Költészetben is vállalnak szerepet. Ezúttal két veszprémi művész is jelen volt, Somogyi Csaba és Tóth Roland.

A szervezők arról is beszéltek, hogy meghívták a fesztiválra volt diákjaikat, Pintér Kristófot és Munding Mártont is. A különleges rendezvény másik fókuszában a Balaton állt, mivel az intézményhez nagyon közel van a tó, innen az elnevezés is: a Kult-hullám, amelyre, a fesztivál révén szeretnék felültetni az embereket. Működik az iskolában, és ezúttal is súlyt helyeznek az alkotói workshopra, melynek középpontjában az újrafelhasználható művészet áll. Eszerint azt elemzik, hogyan használhatják fel az iskolai maradék papírokat, amelyekből művészeti alkotások készülhetnek, például faliképek a környezet szépítése érdekében.