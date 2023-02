A rendezvényt több civil szervezet is támogatja közreműködésével. A felolvasások mellett a PRK Tánc-Lánc AMI, a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület, a Munkácsy-iskola tanulói, az Allegro AMI népzenekar is színesíti a programot – tájékoztatott Pintér Péter, a rendező egyesület elnöke. A rendezvényen megemlékeznek Bartha József nagytiszteletű úrról, aki tavaly hunyt el. Bartha József a holtmarosi közösség lelkészeként és az erdélyi Czegei Wass Albert Alapítvány vezetőjeként a kezdetektől segítette és támogatta rendezvényt, melyet több alkalommal személyesen is megtisztelt jelenlétével. Az este folyamán a családja számára gyűjtést tartanak, amihez minden hozzájárulást köszönettel fogadnak.

Aki tevékenyen csatlakozna a programhoz, tehát vállal felolvasást, az február 20-ig jelentkezhet a 06(70)244-4734-es telefonszámon vagy az [email protected] e-mail címen. A regisztrációnál a név és az elérhetőségek mellett fel kell tüntetni az előadni kívánt mű címét is.

A rendezvény ingyenesen látogatható, minden érdeklődőt szeretettel várnak.