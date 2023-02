A Művészetek völgye műfajok tekintetében is egy színes kavalkád, ahol a könnyűzene mellett a jazz, a folk, a klasszikus-, a komoly- és a világzene is helyet kap. A fesztivál egyik legemblematikusabb udvara, a Harcsa Veronika udvar is erről árulkodik, ahol bár a jazz jelenti a fősodort, de Veronika udvarhölgyként a legfrissebb előadókból is válogat. Idén többek között az Analog Balaton, Barkóczi Noémi, Ester Wiesnerova, a Modern Art Orchestra, a Jazzbois, a Karaván Família és természetesen Veronika Gyémánt Bálinttal közös formációja is fellép a Harcsa Veronika udvarban. Az udvar ezúttal új helyszínen, a természethez még közelebb, a Malom-parton várja a fesztiválozókat.

De nem ez lesz az egyetlen újdonság az idei Művészetek völgyében: A Kert szellemiségét viszi tovább, de nagyobb nézőtérrel, ezúttal is a legizgalmasabb, legfrissebb hazai előadókkal készül a taliándörögdi Lőtér, ahol többek között a Mörk, a Hundred Sins, a 4S Street, a Cloud9+, a Random Trip és a 30. születésnapját ünneplő Anima Sound System zenéjére bulizhatunk.

Tavaly még az eső sem moshatta el a jókedvünket: