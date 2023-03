Az iskolában a különböző tanszakoknak rendszeresen szerveznek szakmai napot. Ezúttal az énekesek kaptak hasznos tanácsokat Kőszegi-Németh József operaénekestől, melynek köszönhetően a különböző stíluskorszakokból válogatott dalirodalmi gyöngyszemek előadásával a tanulók szintet léphettek a magánének tanulmányukban.

- Egy énekesnek nem csupán az éneklésre kell készen állnia, hanem – sok minden más mellett – a darab előadására is - mesélte a meghívott vendég. - Azért is nehéz ez, mert könnyen lehet, hogy erre alig van pár perce. Ehhez nem elég a hang, kell a dal tartalmának, hátterének pontos ismerete, elemzése is. Egy strófikus vagy épp egy átkomponált dalban nagyon meg kell céloznom azokat a váltásokat, azokat a tartalmi különbségeket, melyek a különböző versszakokat jellemzik. Ha ezeknek nem vagyok tudatában és csak „ledarálom” a művet, akkor ott az ötös az ellenőrzőben és mindenki boldog. Csak a néző nem.

A vendég előadó szerint nem könnyű szintet lépni, de a szerep átélése érdekében mindenképp szükség van rá, ki kell lépni a komfortzónából - emelte ki Kőszegi-Németh József, aki a növendékeket gyakorlati tanácsokkal látta el.