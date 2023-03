A kiállítás megnyitóján Jurcsó János, Balatonkenese polgármestere elmondta, Török Brigi és családja noha még csupán 3 éve él a településen, mindenki ismeri és szereti őket, illetve színesítik a kis közösség életét. – Ez egyszerre sport -és természetfotózás, hiszen azt a hatalmas erőt, amelyet a víz és a szél képes megmozgatni, egyszerre örökíti meg azokkal a sportolókkal, akik próbálják ezeket az elemeket a uralmuk alá hajtani. Azt gondolom, hogy Brigi olyan szegmensét találta meg a természetfotózásnak és a sportfotózásnak, amire csak nagyon kevesek képesek – tette hozzá.

Török Brigi elképesztő fotói hatalmas fókuszt követelnek meg a művésztől. Az óriási hullámok között küzdve kell megtalálnia azt a nézőpontot, amellyel a leginkább elérhet a nézőkhöz, és ami a leginkább átadja a sportolók erőn felüli munkáját. Egyszerre láthatjuk a természet gyönyörű és kegyetlen arcát is fotóin.

Török Brigi a Napló kérdésére elmondta, családjával Debrecen után Budapestre költöztek, de a víz közelségére vágytak, így egyértelmű volt, hogy a Balatont célozzák meg. A fotóművész, aki több vitorlásversenyt is megörökített már férjével, Török László vitorlázóval, aki 2014-óta a Raffica VSE hajóin versenyzik is sokszor dolgozik együtt. – A vízparton sosincs két ugyanolyan naplemente. Ahol víz és hegyek vannak, ott folyton változnak a felhők, az égbolt és a víz színe is. A Balaton közelsége sok ihletet ad, elég kinéznem az ablakon. Ezért szeretem a keleti partot, mert ott türkiz színe van a Balatonnak – mesélte a művész.