A rendezvény egyik fő attrakciója az immár hagyományos, ingyenes, akadálymentes futóverseny, amelynek távja idén 19 kilométer, amit egyénileg, valamint két-, illetve háromfős csapatokkal váltóban is lehet teljesíteni. A futók délelőtt 10 órakor rajtolnak a Szabadság térről, és az útvonal során 19 jelentős, európai uniós támogatásból megvalósult, az oktatáshoz és egyéb képzési formákhoz szorosan kapcsolódó fejlesztés mentén haladnak majd el. A versenyen való részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, nevezni a létszámhatár eléréséig, illetve május 1., hétfőn 22 óráig lehet.

A budapesti fesztivál és futóverseny mellett országszerte tizenhárom további városban is színes Európa-napi programokkal, nyereményjátékkal várja a családokat április 29. és május 13. között az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája és a Europe Direct tájékoztató hálózat. A szervezők kiemelik, hogy a budapesti Szabadság téren a nap folyamán változatos családi és EU-s programok, kvízek, beszélgetések, valamint koncertek is lesznek, fellép többek között Járai Márk (Halott Pénz), a Budapest Bár és az Aranyakkord, a kisebbek örömére pedig az Alma együttes és az Apacuka zenekar. Az érdeklődők megtekinthetik a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosának programajánlóját, valamint idén is kiemelt hangsúlyt kap a fesztiválon az ukrajnai menekültek és Ukrajna iránti szolidaritás, a nagyszínpadon ukrán művészek is fellépnek. A Pódiumszínpadon délelőtt családi és gyerekprogramok kezdődnek.