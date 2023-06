A hétvégi program a Lesence Vidéki Kortárs Művészeti Fesztivál első állomása volt, megnyitva a nyarat. A szombat délutánt betöltő programsorozat N. Horváth Erzsébet: Lázas hajnalok – egy rockzenész emlékére című zenés, táncos életkép sorozatával kezdődött a '60-as, '70-es , '80-as évek fiatal nemzedékének állítva méltó emléket. Bemutatkozott továbbá a Novelzone zenekar, miközben a gyerekeket játszópark, kreatív foglalkozások sora várta.

A Magna Cum Laude tagjai, Mező Misi, Szabó Tibi, Kara Misa, Lesták Marci és Török Máté másfél órán át játszották a legismertebb dalok javát, leporolva néhány régebbi sikert is. A zenekar a mély tartalmú, elgondolkodtató dalok előadója és a ház oldalát is valóban kirúgó fiatalos, lendületes közönségkedvenc bulibanda, ez bebizonyosodott a Haláp-hegy kráterében. Már a koncert elején csúcsra járatták a hangulatot a Vidéki sanzonnal, amely sikeréhez hozzájárult Mező Misi jó szokása, a rajongókkal való személyes pacsizás. Az Átkozott nők, a Színezd újra, a Túl későn mellett tombolt a közönség a Lehet, hogy eltört című dal hallatán, de a lírai Magnatofont is hálásan fogadta, amint a kiváló hangszerszólókat szintén. A Pálinka dal a ráadások ráadása volt a sikerdalok között. Misi több alkalommal dicsérete a gyönyörű helyszínt és köszönetet mondott a fellépés lehetőségéért Bedő Lajos polgármesternek.