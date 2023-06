A megnyitón a házigazda, Zámbó Attila képzőművész köszöntötte a vendégeket, majd az alkotó férje, Farkas István festőművész mutatta be Katalint.

– Kati szeret lazán rajzolni, firkálni, ez tetten érhető a munkáin. Fiatalabb korában igyekezett precízen, pontosan ábrázolni mindent, úgy, ahogy látta, hiszen erre tanították a szegedi iparművészeti középiskolában. Ott Kopasz Márta biztatta, csakhogy ott kerámiázni tanult Kati. Amikor végzett, az iparművészeti egyetemre jelentkezett, de szülei rábeszélésére a tanárképzőre felvételizett mégis. Reménykedett, hogy a tanítás mellett lesz ideje rajzolni, de nem így történt. Kezdő tanárként is igyekezett szépen lemásolni a látott világot. Hogy részletesen visszaadja a látványt, a kép középpontján kezdett rajzolni, és ötletszerűen folytatta, ebből alakult ki egy forma, amely a mostani alkotásaira is jellemző. Egy betű formája, vagy más, szabálytalan forma rajzolódik ki így, hogy szabadon építkezik a grafikáin.

– A nyolcvanas évek közepétől a tokaji alkotótelepen megismerkedett a rézkarc technikájával, már tudatosan alkotott, ebből az időszakból látható itt is több grafikája. Kissé szürrealisták, a képeken állatok, táncoló figurák jelennek meg, és zárt, dekoratív formában fejeződnek be. 1990-től már ismertük egymást, Kati új családot alapított, jött a rendszerváltás, az infláció, és 2000 után kezdett újra alkotni. Addig szinte csak tollrajzokkal és rézkarcokkal, fekete-fehér technikákkal foglalkozott, de akkor elfogta a vágy, és kezdett például lavírozott színes tusrajzokat készíteni. Grafikáit nyomhagyással is színesítette, aktív kertészkedőként rájött, hogy szinte minden terméssel nyomot lehet hagyni, paradicsommal, tökkel, uborkával, patisszonnal. Bekerültek az életművébe a vegyes technikák. Későbbi munkáin is felfedezhetők bizonyos termések nyomai, de az utóbbi időben, megismerkedve a Photoshoppal, azt szintén gyakran használja. A tollrajzot beszkenneli, számítógéppel fejezi be. Humora és iróniája van, különféle groteszk figurákat rajzol, ilyen képeket ugyancsak láthatunk tőle. Érdemes közelebbről is megnézni grafikáit – mondta Farkas István.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Az alkotó pedig méltatta férje segítségét, ami például a képek keretezését és a kiállítás megnyitását illeti, valamint örömét fejezte ki, hogy Veszprém megyében is megmutathatta alkotásait.

A kiállítás június 16-ig látható, másnap Csontos Katalin nyitja meg Farkas István kiállítását a galériában.