Méltatta a tárlatot Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc díjas operaénekes, majd megnyitójában kiemelte, nagy rajongója és gyűjtője a herendi porcelánnak. Olti Ferenc, a ZsKH kuratóriumi elnöke köszöntője után Yacov Hadas-Handelsman Izrael nagykövete, a kiállítás fővédnöke videó-üzenetében aláhúzta a herendi manufaktúra nemzetközi hírnevét és a világ kézműves porcelániparában elfoglalt vezető szerepét. Azt monda, a társaság összes terméke világszerte ismert hungarikum, amelyre méltán lehet büszke minden magyar ember, majd aláhúzta a társaság folyamatos megújulási képességét, professzionalizmusát. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója a kiállítás címében is megjelenő találkozások értékteremtéséről szólt. -Balatonfüred és Herend számos alkalommal találkozott már művészeti, társadalmi eseményeken. Az első ilyen találkozást őrzi Balatonfüred korabeli látképét hordozó herendi porcelán készlet, amely a 19. században készült, fogalmazott, majd megjegyezte, Balatonfüred és Herend találkozását idézi a Jókai Mór író részére készített, a kiállításon is megtekinthető, herendi porcelán kakas is, amelynek toll mintázata ma a manufaktúra egyik leghíresebb mintáját, a pikkelyes mintát ihlette meg. Elmondta továbbá, a társaság támogatja a balatonfüredi Anna-bált is, ahol a bál szépei herendi vázát kapnak, és porcelánból készül a szív, amit a bálozó hölgyek nyakába kötnek, utóbbit bemutatják a mostani kiállításon is. A társaság neve egybeforrt a Kékszalag vitorlásverseny díjazásával is, ahol porcelán kupát, illetve serlegeket adnak át a legjobbaknak. Balatonfüreden többször nyílt herendi porcelán kiállítás az elmúlt években, és a balatonfüredi szívkórházban Semmelweis Ignác, a híres orvos portréja is herendi porcelánból készült, valamint a kórházi kápolnának herendi porcelán oltárplakettet ajándékoztak. -Ezek a találkozások értéket teremtenek, a jövő generációit gazdagítják, általuk többet hagyunk az utókorra, mint amennyit elődeinktől kaptunk, hangsúlyozta a vezérigazgató.

Kifejtette, rendkívül gazdag judaika (zsidó kegytárgyak) kollekcióval is rendelkeznek. Az elsők a 19. századi Fischer Mór, a manufaktúra egykori tulajdonosa korában készültek, de számos új judaika alkotás gazdagítja a manufaktúra 64 milliós termékválasztékát. Ilyen újdonság például a dreidel (zsidó kegytárgy), egy négyoldalú pörgettyű, amellyel ünnepnapokon játszanak. Ez is látható számos herendi judaika alkotás mellett. A kiállítás egyik ékessége a szépen megterített herendi porcelán asztal, amely alternatívát mutat a gyorséttermek papír tálcás világával szemben. Herend erős gyökerekkel és innovációval rendelkezik, így számos, az elmúlt években alkotott újdonság is jelzi a manufaktúra állandó megújulási képességét, amely mára a zrt.-t versenytársait megelőzve világelső helyre emelte, hangsúlyozta Simon Attila.