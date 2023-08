A tárlatot megnyitva Feledy Balázs művészeti író többek között az alkotó sokoldalúságáról is beszélt, bemutatva a látható műveket.

- Talán kevesen tudják, hogy Wanda 13 éven át tanított a Budapesti Műszaki Egyetemen, és hogy korábban Szigligethez, most Balatonszepezdhez kötődik. Ő egy varázsló, olyan személy, aki bármiből tud valamit teremteni, átírva a valóságot a kreativitása által és megtévesztve bennünket. Grafikus művész, de pályája évtizedei alatt a harmadik dimenzióba is kilépett. Komolyan foglalkozott papírszobrokkal, kerámiával, de készített festményt, illusztrációt, könyvborítót, naptárt, szórólapot, újság rajzot, üvegcímkét, sajtó hirdetést, színpadi hátteret és talán mindnek felett hanglemez borítót és plakátot. Ikonikusak a plakátjai, annyira fontosak, hogy a filmet már rég elfeledtük, de a plakátot még nem. Ilyen volt például a Dögkeselyű és a Dersu Uzala című filmeké is - mondta Feledy Balázs. Hozzátette, hogy a kiállítás címe nem véletlen, Wandának kislánykorában volt egy apró gyöngyszemekből fűzött lánca, amely vonzotta, mint a mágnes és egyszer csak megálmodta, hogy ilyet ő is tud csinálni.

Szyksznian Wanda grafikusművész kiállítását Feledy Balázs nyitotta meg

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Évtizedek óta fűzte a gyöngyöt, amikor 2017-ben megtörtént a csoda: a kézzel fűzött gyöngy és a digitális eszközök találkozása. - Valami isteni beavatkozás ez a művészetében, a digitális képalkotást a gyöngysorokkal is össze tudta egyeztetni. Érdekes, hogy miközben a szabadkézi rajzok mestere volt, amikor felfedezte a digitális technikát, akkortól számítógépen dolgozott. A gyöngysorok arra inspirálták, hogy egy digitális metamorfózis útján váljanak képzőművészeti alkotássá, ezeket láthatjuk most itt. Installációs tér berendezés a mai kiállítás, a paravánok felett Wanda az általa megfestett faágakra függesztette fel az eredeti gyöngysorokat, amelyek aztán bonyolult műveletekkel, fotografálással, szkenneléssel, photoshoppal megszülettek. A gyöngyszemek átalakultak, térből síkká váltak, de a tükör szimmetriának Wandánál most is nagy a jelentősége. A gyöngyök kiléptek gyöngy mivoltukból a nyomatokon, de megmaradt a gyöngyfűzés élménye, látványa, amely kibővül nagy szellemi tartományokkal. A gyöngyfűzés nyomait minden művén ott látjuk közelről, távolról pedig más hatást keltenek a művek. Minden gyöngy egy pici tégla a nagy műben. Láthatunk kaleidoszkóp-szerű gyönyörű kompozíciókat, de megjelenik a Wanda-féle természeti világ is halakkal, pillangókkal, és a lófigura, amely évtizedek óta visszatérő elem nála, de most egy gyönyörű kompozícióban fontos helyet foglal el, ahogy a halakkal, tengerrel egybe építi. Rendkívüli, hogy egy térben láthatóak a munkái, így jön létre a Wanda-izmus – mondta Feledy Balázs.

A megnyitón Lantos Zoltán világzenei hegedűművész közreműködött. A kiállítás augusztus 20-ig látogatható.