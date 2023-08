A rendezvényekről Schwartz Béla, Ajka polgármestere az Európa Kulturális Fővárosa program keretében megújult kriptongyárban augusztus 8-án tartott sajtótájékoztatón kiemelte, szerencse, hogy Veszprém városa Magyarországon másodikként elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, és kezdetét vette az a sikeres programsorozat, amelybe Ajka is bekapcsolódott. Ajka, amelyet ipari és sokáig bányászvárosnak tartottak, szerette volna megmutatni a világnak kulturális értékeit, identitását, azt, hogy a közéletében a kultúra jelen van, amit rendezvények, művészeti csoportok, események és eredmények bizonyítanak. A városban a régióban egyedülállóként Európa park van. Ajka az európai értékek hirdetője, örülnek, hogy a program keretében bemutathatják kulturális értékeiket, valamint tanulhatnak másoktól. A polgármester kiemelte, hogy a város az országban másodikként rendelkezik Európa-díjjal, annak három fokozatával. Remélik, hogy az idei sikeres rendezvénysorozat hozzájárul ahhoz, hogy a negyedik fokozatot is elnyerjék.

Gere Henriette, a VEB2023 EKF régiós koordinátora kijelentette, hogy az egész régióban példaértékű Ajka részvétele. Bíznak abban, hogy az Európa Kulturális Fővárosa program nemcsak a 2023-as év folyamán megrendezett programokról szól, hanem elindítója egy hosszú távon fenntartható folyamatnak is.

Az Ajka Art City programsorozat célja, hogy közelebb vigye a kortárs művészetet a lakossághoz. Ajkán az Agorán augusztus 18-án, pénteken délután néptáncegyüttesek lépnek fel, a táncházba az érdeklődők is bekapcsolódhatnak, este Szalonna és Bandája koncertezik.

Augusztus 19-én, szombaton a 30 év rock and roll programban az ajkai Dinamik rock and roll klub tagjaival zajlik a rendezvény, este Maróth Viki-koncerttel. Én is ajkai vagyok! – az Ajkáról elszármazott zenészek, énekesek, színészek látogatnak haza augusztus 20-án, hogy találkozzanak egykori osztálytársaikkal, barátaikkal, az érdeklődőkkel. Este Follow the Flow-koncert zárja a napot.