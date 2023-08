-Kezdettől az a cél, hogy tartalmas programokat kínáljunk az augusztus 20-a előtt is, hogy maradjanak a vendégek Alsóörsön, illetve a Balatonnál, mely 20-a után is gyönyörű, és egyebek mellett úszásra, kikapcsolódásra kiválóan alkalmas, érvelt Hebling Zsolt polgármester a rendezvény mellett. Üdvözölte, hogy a gazdag programok révén találkoznak a helyi lakosok, az üdülőtulajdonosok, valamint a vendégek. Köszönettel szólt arról, hogy részt vesz a rendezvényen Vörösmarty Éva megyei közgyűlési alelnök, Henning László, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke, a testvértelepülések részéről Balázs János kalászi polgármester, Kovács Attila a romániai Kovászna megyei Málnás iskolaigazgatója, Balla Barna ottani lelkipásztor, valamint Alsóörs mellett lévő településekről Sárdi Máté lovasi és Czeglédy Ákos paloznaki polgármester is.

A fesztivál óriási érdeklődés mellett pergő dobszó mellett mazsorettes felvonulással kezdődött, majd neves előadók lépnek fel a színpadon, és minden napot utcabállal zárnak a szervezők. Az augusztus 20-át megelőző hagyományos programsorozat a kultúra, a sport, a színvonalas gasztronómia és a kitűnő balatoni borok jegyében zajlik vasárnap estig, amikor tűzijáték is lesz a településen.