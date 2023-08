1970. október 1-jén alakult meg a Magyar Éremgyűjtő Egyesület Pápai Csoportja Répássy Gyula, Büki Ferenc, Schweighoffer Domokos, Gémes György és Ór Tibor kezdeményezésére. Lóky György javasolta, hogy szervezzenek éremgyűjtő találkozókat. 1982-től ez meg is valósult Bakonyvidéki Éremgyűjtő Találkozó néven. Komoly, több mint 40 éves tradícióval rendelkezik tehát az esemény.

Hatalmas volt az érdeklődés

Fotó: Haraszti Gábor

– Annak ellenére, hogy nyáron rendezzük a börzét, igen szép számmal jelentek meg az érdeklődők, 130 asztaligénylésünk érkezett – mesélte Buzás Gyula, a pápai csoport vezetője. – A Dunántúl települései mellett Budapestről, Szegedről, Debrecenből és Bajáról is érkeztek gyűjtőtársak, aminek nagyon örülünk, a pápai gyűjtők is rendszeresen vesznek részt más, nagyobb városok rendezvényein, ezzel is ápolva a jó kapcsolatot. A pápai csoportnak jelenleg közel 30 tagja van, minden héten tartunk szakköri foglalkozásokat, a Jókai Mór Művelődési Központ kisközösségeihez tartozunk, igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy megismertessük magunkat a lakossággal. Összetartó a társaság, jeles alkalmakkor – születésnap, névnap – össze szoktunk jönni, sőt még közös kirándulásokat is szervezünk, legutóbb a budapesti Pénzmúzeumot tekintettük meg – tájékoztatott Buzás Gyula.