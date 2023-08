Az orgona a keresztény kultúrkör egyszerre legismertebb és legláthatatlanabb hangszere. Nem véletlenül nevezik őt azonban a hangszerek királynőjének, különleges hangzásvilága annak ellenére is ismerős mindenki számára, hogy legtöbbször jóval a hallgatóság felett, a templomok karzatán foglal helyet. Rengeteg klasszikus és kortárs darab íródott jellegzetes hangjára, hiszen egyedülálló módon képes egy egész zenekar helyettesítésére, de más hangszerekkel kombinálva is páratlan élményt nyújt. Az országos eseményt szervező Filharmónia Magyarország missziójának tekinti, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a klasszikus és kortárs zenét, közel vigye azt mindenkihez. Ezt a célt szolgálja az Orgonák Éjszakája elnevezésű programsorozatuk is, ami ennek a nem mindennapi hangszernek a sokoldalúságát és izgalmasságát hivatott bemutatni és kimozdítani őt megszokott környezetéből. 2019 óta a közönség igazán rendhagyó módon találkozhat orgonazenével, felejthetetlen élményt nyújtva ezzel azoknak, akik ismerik és kedvelik a hangszert, de azoknak is, akik véletlenszerűen botlanak a dallamiba.

A zeneszeretőket a pápai alkalmon Köntös László gyűjteményi igazgató köszöntötte, az est egyik fellépője, Gönye Martin négy évig volt a Nagytemplom orgonistája, a múzeum akusztikáját kellemesnek és a játék szempontjából ideálisnak nevezte.

- Személyes tapasztalatom szerint az orgona kezd kiszorulni már a templomokból is, felváltja a ifjúsági könnyűzene, a gitár. Az Orgonák éjszakája azért is jó kezdeményezés, mert a hallgatóságot, a hívőket kicsit visszaszoktatja az orgonazenéhez. Takács Lászlóval 2018 decemberében volt az első együttműködésünk, úgy gondolom, ez a jövőben is így lesz, hisz’ jó kapcsolatot ápolunk, részben neki köszönhetem, hogy négy évvel ezelőtt Pápára kerülhettem. A mai repertoár Charpentier: Te Deum nyitányával kezdődik, ezt követően Bach és Mozart műveket hallgathat meg a közönség, de eljátszom például John Williamstől a Schindler-listáját, vagy épp Liszt Ferenctől az Ave maris stella-t.