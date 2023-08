2020-ban nyílt meg a tárlat a könyvtárban, ami azzal büszkélkedhet, hogy az ország legnagyobb minikönyv-kiállítása. További kuriózum, hogy a világ legkisebb napilapja és szakácskönyve is itt kapott helyet, sőt, van egy olyan mű is, mely a könyv szót tartalmazza több nyelven leírva, ez 1972-ben a világ legkisebb szerzeménye volt a maga 1,75x2,75 milliméter „nagyságával”. Tari József egykori nyomdász három évvel ezelőtt ajánlotta fel minikönyvgyűjteményét a könyvtárnak. A pécsi férfi 1972 óta gyűjti az apróbbnál apróbb köteteket.

Fotó: Haraszti Gábor

– Minikönyveknek azokat a kisméretű könyveket nevezzük, amelyeknek mérete 30 és 76 milliméter között van, és maximum három centiméter magasak. Tematikáját tekintve szerteágazó a gyűjtési terület, van, aki csak a szépirodalmi könyveket gyűjti, mások a sporttémájúakat, jómagam nem ragadtam le egynél, sokrétű a művek műfaja. Egy gyűjtő sohasem tud leállni, folyamatosan keresem a gyűjteményem újabb darabjait, sőt, a családtagoktól is szoktam kapni egy-egy példányt, de őrzök otthon közel 400 alkotást, melyeket cserélni szoktam. Van például egy olyan könyvem, ami kihajtva karácsonyfadísz, becsukva képekkel illusztrálva a Stille Nacht olvasható rajta. Walt Disney-sorozat is gazdagítja az állományt, amit egy milánói kiadó készített. Egyik kedvencem egy Ferenc pápáról szóló könyv, ami Peruban nagy igényességgel készült, de érdemes megemlíteni az 1842 és 1868 között Bostonban nyomtatott irodalmi alkotásokat is – mesélte a gyűjtő.

Fotó: Haraszti Gábor

A most kapott könyvek hamarosan felkerülnek a Jókai Mór Városi Könyvtár polcaira, előtte még ezeket az intézmény munkatársai katalogizálják.