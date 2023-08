A rendezvények főszervezőjétől, Hirschl Melinda beszélt az előkészületekről. Az idei fesztivál Sólyban déli tizenkét órakor kezdődik a nyugdíjasklubok egy-egy képviselőjéből álló csapat bevonulásával, majd a színpadon egymást váltják a műsorszámok: színdarabok, versek, zenekari bemutatkozások, tánccsoportok. Veszprém kistérségének 40 nyugdíjasklubjából 32 fellépő csapat jelentkezett, a regisztrált résztvevők száma eddig hétszáz fő.

Sólyban is átadják a helyi Szenior-díjat, és az is kiderül, melyik település lesz a rendezvény vendéglátója 2024-ben. A fellépő csapatokat általában az adott település polgármestere, alpolgármestere vagy képviselőtestületének egy tagja el szokta kísérni. A települések közül sorsolással dől el, hova indulnak jövőre a Szeniorfesztivál buszai. A menetrendről azt is érdemes tudni, hogy a szokásos vendéglátás sem marad el. Idén is lehet majd szűrővizsgálatra jelentkezni (melanómaszűrés, dietetikai tanácsadás, vérnyomás- és vércukormérés), amelyeket a Csolnoky Ferenc Kórház Egészségfejlesztési Irodája biztosít. A szervezők ajánlják, hogy a fesztivál résztvevői vegyék igénybe a bűnmegelőzési tanácsadást is.

A rendezvény fővédnöke ötödik alkalommal is Ovádi Péter országgyűlési képviselő lesz. Előreláthatólag délután négyig, fél ötig tart a műsor, a sorsolás és a Szenior-díj átadása, utána a meghívottaknál a tavalyi évhez hasonlóan még bővebb közönségre számítanak a szervezők. Jön interaktív koncertjével Soltész Rezső, a Dankó Rádióból Tarnai Kiss László a zenekarával és az öt veszprémi fiú alkotta Esztám Band, akik feldolgozott népdalokat, nótákat adnak elő.

A vendégek buszos szállítása is az eddigi gyakorlat szerint várható, hogy mikor, honnan indulnak a járművek, azt ki-ki a klubvezetőjétől tudhatja meg.