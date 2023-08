A színekben, formákban gazdag tárlatot Dohnál Szonja ajánlotta a szép számú érdeklődő figyelmébe. A művészettörténész több központi gondolatot járt körbe a kiállított művek kapcsán. - Az első és legfontosabb dolog a kísérletezés, ami Anitára mindig is jellemző volt. A különböző anyagok együttes alkalmazása, például acél, fólia, üvegfesték, ásványpor, lakk, és még számos más régi, vagy új technika is feltűnik műveiben. A művészettörténetben a legrégebbi korok óta használt anyagok és a legmodernebb technikák egyaránt felbukkannak. A különböző rétegek, textúrák, színek sajátos világot eredményeznek, amelyeket a művész tudatosan kever - mondta a tárlatot és az alkotót bemutató Dohnál Szonja. Majd szólt az idő szerepéről és végül a térről, ami több mű esetében kiemelt szerepet játszik, hiszen láthatók olyanok is, amelyek a két dimenzióból kilépnek a harmadikba. A tárlatnyitón elhangzottakat egy javaslattal zárta a művészettörténész. Egészen pontosan azzal, hogy a révfülöpi Polar Relations megtekintése után a résztvevők lehetőleg még a nyáron látogassanak el a Kapolcson élő festőművész új kiállítóterébe és installációs kertjébe, ahol a Művészetek Völgye fesztivál első napján nyílt meg a Most című kiállítás. Bár Püspök Anita évben várja a látogatókat, a nyári szezonban művészeti közege közvetlen élettérként tekinthető meg.

Fotó: Szijártó János

A RévArt Galériában megnyitott élményszámba menő kiállítás augusztus 13-ig tekinthető meg Révfülöpön a Halász utcában.