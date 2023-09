A séta a Patak térről indult, ami Veszprém vízellátása szempontjából nagyon fontos helyszín: itt volt a hajdani Deák-strand, és nem messze innen működött a vízműház, innen szivattyúzták a városrészekbe az egészséges ivóvizet, és itt ömlött a Sédbe az Ördögárok egybegyűjtött csapadékvize is. Folytatva az utat az Esterházy Antal utcán a Völgyhíd térre, ahol két megállót is "felöltöztettek": az egyik az egykori Pajer vendéglőre emlékeztet, a másik a volt Rohonczy-kúriára, amelyben most a munkaügyi bírság működik. Az épület 1890-1950 között városi szegényház volt, majd kollégium és zeneművészeti szakközépiskola. A viadukton át a séta következő állomásai a Harmat utcai megállók voltak. Az egyik a jeruzsálemhegyi híres kőbányáról mesél, a másik pedig az évmilliók előtt itt hullámzott Tethys-tenger élővilágáról. Ugyanez a témája a viadukt kis íve alatti Halagút falfestményének. Leereszkedve a domboldalon a Séd mellett, az állatkert felé vezetett a séta, de nem egy újabb mesélő megállóhoz, hanem Kádár Tibor festőművész nyitott műhelyéhez.