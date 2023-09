A veszprémi munkacsoport elnöke, Oberfrank Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező és színházigazgató, és a munkacsoport titkára, Várszegi Tibor egyetemi adjunktus szerdán délután mutatta be az MMA Veszprém munkáját, beszéltek terveikről, és azt is megtudhattuk, hogy szeptember 23–24. között kilépnek a reflektorfénybe, hiszen Minden, ami művészet címmel összművészeti, mindenki által látogatható konferenciát szerveznek székhelyükön, az MTA veszprémi tagozatának székházában.

– A vidék Magyarországán óriási a kulturális élet, és nagyon sok hangsúlyos életpályát tudunk felmutatni – mondta a sajtótájékoztatón Oberfrank Pál elnök. – Az egyik fő célunk az, hogy ezeket a felszínre hozzuk, és bemutassuk azt, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának a központja ugyan Budapesten van, de a tagsága a Kárpát-medencében lelhető fel.

Beszélt arról is, hogy regionális munkacsoportjuk első komoly bemutatkozása jövő hétvégén lesz, a fentebb említett összművészeti konferencia kapcsán. Nem titok, egyfajta seregszemlére készülnek, így mi magunk is találkozhatunk majd a veszprémi munkacsoport akár mind a 29 akadémikusával. Kiderült, 18 köztestületi tagja is van a helyi csoportnak mind a kilenc művészeti tagozat valamelyikében (népművészet, képzőművészet, zeneművészet, ipar- és tervezőművészet, irodalom, építőművészet, film- és fotóművészet, színházművészet, művészetelmélet).