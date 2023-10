A Magyar falu programban a készítők a nagyteveli Napsugár-Sonnenschein Nyugdíjas Egyesülettel sikeresen pályáztak, ennek köszönhetően készülhetett el az ötrészes széria, melynek legutóbbi képkockái is nagy sikert arattak a jelenlévők körében. A filmsorozat első részében a nagyteveli idősek második világháborús emlékeikről meséltek, a következő alkalmon pedig a német kitelepítés, illetve a felvidékiek betelepítésének történeteit vitték vászonra a készítők.

– Nagyon örültünk, hogy a mostani alkalomra is teljesen megtelt a nagyteveli kultúrház, sokan voltak kíváncsiak a filmre – mesélte Németh Anna rendező, vágó. – Természetesen a film szereplői is ott voltak a vetítésen, körülbelül 15-en álltak kameráink elé, ők egyébként a vetítés alatt gyakran kommentálták is az elhangzottakat, de nemcsak ők várták, hogy megtekinthessék az elkészült epizódot, hanem a község lakói is szívesen foglaltak helyet a nézők soraiban. Marcaltőn, Adásztevelen és Kemeneshőgyészen már véget értek a vetítések, Gannára viszont még három alkalommal megyünk, és Nagytevelre is kétszer látogatunk el. Nagy örömmel készítettük ezeket a filmeket, volt, akit könnyebb volt szóra bírni, mások nehezebben álltak kötélnek, de azt bizton állíthatom, hogy senki nem bánta meg. Fontos kiemelni, hogy az elkészült alkotások a települések értéktárába bekerülnek, ahol a nyers és a vágott verzió egyaránt elérhető lesz mindenki számára.

Mint megtudtuk, az operatőri feladatokat Mike György és Mike László látta el, utóbbi a beszélgetőpartner szerepét is betöltötte. Németh Anna elmondta, a negyedik részben az oktatás és vallás, az utolsó, ötödikben pedig a bálok, búcsúk, szerelmek, ismerkedés témakörét járják körbe a helyi lakosok visszaemlékezéseinek segítségével. A filmesek a vetítések mellett jelenleg Rábasebesen és Pápateszéren forgatnak, sőt újabb pályázatokat nyújtottak be, hogy a jövőben további településeken is megörökíthessék a velünk élő történelmet.