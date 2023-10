A Venice Glass Week keretében megvalósuló, a magyar üvegművészetet bemutató Glass Art NOW! kiállítás kétezernél több látogatót vonzott az Ateneo Venetóba, míg a fesztivál központi helyszínére, a The HUB-ba, ahol hat magyar üvegművész is kiállított, 15 000-en látogattak el. „A tárlat egyedülálló lehetőséget teremtett arra, hogy a magyar üvegmegmunkálás kultúrájáról, és ezen belül Veszprém vármegyéről, mint a magyarországi üvegművesség egyik központjáról határokon átívelő viszonylatban lehessen beszélni. Ugyanakkor újranyitott az ajkai Kristály Múzeum is, amely a múlt értékeinek, a térség üvegművészetének állít emléket” - mondta el a kiállítás kapcsán Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a Glass Art NOW! kiállítás fővédnöke. A Glass Art NOW!-on nagy érdeklődés övezte a Térspirál – Európai Kortárs Üvegművészeti Múzeum 1:100 lépték arányban megépített építészeti makettjét, melynek formáját Bohus Zoltán üveg szobrászművész „Térspirál” című szobra (1979, The Corning Museum of Glass) ihlette, és a spirális ívének közepén megjelenik felesége, Lugossy Mária üvegszobrászatára jellemző, ikonikus embrió formavilág. Az üvegmúzeum makettje mostantól a Veszprémi Polgármesteri Hivatal aulájában tekinthető meg.

Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora oktatási együttműködési keretszerződés írt alá a veszprémi Pannon Egyetem és a Bohus-Lugossy Alapítvány között egy új, üveg szakirányú továbbképzés elindításáról. 2023 őszén Borbás Dorka üvegművész alkotása, az egyetem friss grafikai arculatát ábrázoló op-art jellegű installációja kerül az egyetem főbejárata elé. Az köztéri alkotás felavatására a régi mozaik logó elbontásának helyszínén kerül sor, mely a campus megújulását és az egyetem nagy múltú üvegipari utánpótlásképzését és az újonnan induló üveg szakirányú képzését is szimbolizálja majd.

A 2020-ban alapított Bohus-Lugossy Alapítvány legfőbb célkitűzése, hogy nemzetközi kontextusban mutassa meg a magyar üvegművészet történeti és kortárs értékeit, valamint, hogy a magyar üvegművészetet a nemzeti kulturális idenentitástudat szintjére emelje. „A magyar üvegművészet népszerűsítéséhez csatlakozott idén a Külgazdasági és Külügyminisztérium is a Glassification.hu utazókiállítással, melyben tíz művész munkáit mutatják be. A kiállítások sikere mellett hatalmas elismerés a szakmának, hogy idén a Prima Primissima díj képző- és iparművészeti kategóriájában Lukácsi László üvegművészt is jelölték. Emellett nagyon jó visszajelzés nekünk, hogy Koós Daniella az alapítvány közreműködésével a SALON Budapest 2022 kiállításra megvalósított és az ajkai Varga Crystal által kivitelezett HILO Collection projektjével elnyerte az idei Big See Product Design Awardot. Ezzel párhuzamosan pedig Deák Zsuzsanna és Koleszár Stella megkapta a design szakma Oscar-díját, az EDIDA-t, Deák Zsuzsanna Re-built Glass Doors munkája, ami a Pannon Egyetemmel közös kutatásának eredményeként készült, Az év fenntartható kezdeményezése lett, míg Koleszár Stella lett Az év fiatal tehetsége” - emelte ki Bohus Eszter a Bohus-Lugossy Alapítvány alapítója.