Mária két élményéhez kötődik a választás: New Yorkban, egy hajléktalantól hallotta a Central parkban a dalt, amelyhez a legutóbbi festőtábor élményei járultak. A békedal mindegyikre emlékeztette. Mária pénzügyi pályát járt be, civil életében nagy szerepet játszott a jótékonyság – három ciklusban is dolgozott megválasztott Zonta-elnökként. Festeni 2013-ban kezdett N. László Gizella tanítványaként, majd további mesterekhez járt, kurzusokon, táborokban vett részt. Vendégkönyve őrzi az egyéni és csoportos kiállítások emlékeit.

Az út visszavezetett a kezdetekhez: alig pár ház a távolság a Cseri utcai gyermekkori otthon és a Vértanú utca 4. között, ahol rengetegen voltak kíváncsiak S. Hontai Mária kiállítására, amelyet a kedves ismerős, Ács Anna muzeológus nyitott meg, közreműködött a Csermák Antal Zeneiskola gitártriója, Horváth Gergő, Páczelt Péter és Vári András. Olaj-, pasztell-, akrilképeket láthatunk itt december 10-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében.

"Hidd el, megérjük, hogy rendben van a világ" – John Lennon dalának aktualitásához Mária tájképei, csendéletei társulnak. Csupa olyan látnivaló, olyan békesség, amire a legtöbben vágyunk.