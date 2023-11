Az emlékkiállítás kurátora Ézsiás István képzőművész, az elhunyt művész barátja, aki Hegyeshalmi László festőművészt kérte fel a tárlat megnyitására. A szónok Khell Zoltánt egy tehetséges magyar, de nemzetközi kontextusban is jegyzett alkotóként jellemezte, aki többek között a Rómában, Brassóban, Berlinben rendezett nemzetközi kiállítások résztvevője is volt.

Fotó: Haraszti Gábor

– Szorgalmas, szerény alkotó ember volt, a pápai Vasútgaléria reprezentáns művésze – méltatta a grafikust Hegyeshalmi László. – 1968-ban Várpalotán találkoztam vele először, mindketten a Thuri György Gimnázium diákjai voltunk. Három évet töltöttünk együtt, nemcsak az iskolában, hanem a kollégiumban is, nagyon jól ismertük egymást. Nem tudok róla múlt időben beszélni, úgy gondolom, most együtt társalog A. Tóth Sándorral, Heitler Lászlóval, Horváth Lajossal vagy épp a még korábbi mesterekkel, Ujhelyi Gáborral, Hincz Gyulával, Moholy-Nagy Lászlóval. Példaértékű életet élt, azok közé a művészek közé tartozott, akik alkotóként is fontos dolgokat hoztak létre, és művészetpedagógusként fontos dolgokat adtak át a következő generációknak. Pápai és ajkai pedagógus, grafikus, festőművész, ipari szakoktató, tanár volt, a konstruktivista szobrászat meghatározó alakja. Személyében a Bakonyi Műhely művésztelep tiszteletbeli alkotóját, a vinári Ézsiás Művésztelep egyik alkotóját is tisztelhettük.

A megnyitón Unger Tamás alpolgármester is részt vett.