Az ajkai Szintén Krisztina, a felnőtt kategória második helyezettje, a Váci Mihály Irodalmi Színpad tagja a pódiumon

Pintér Tibor előadóművész, Radnóti-díjas rendező, népművelő az 1950-es években előbb színjátszással foglalkozott, majd 1958-ban megalapította a Veszprémi (Váci Mihály) Irodalmi Színpadot. Versmondók generációit nevelte, sok száz irodalmi műsort készített, több mint negyven éven át szavalta a költeményeket. Veszprém város Gizella-díjasa, Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel is elismerték munkásságát, 1999-ben hunyt el. Szellemiségét nem csak tanítványai, a ma is működő irodalmi színpad őrzi, de ez a kétévente megrendezett versmondó verseny is, amelyen idén harminc fő alkotta a mezőnyt.

A rendezvényen részt vett Pintér Éva, Pintér Tibor lánya, aki mindig is bőkezű mecenatúrájával segítette a verseny lebonyolítását. A szakmai zsűriben ott volt Pintér Tibor fia, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, Pintér Tibor színművész, továbbá a Magyar Versmondók Egyesületétől Lutter Imre elnök és Wiegmann Alfréd versszínházi alelnök, a Váci Mihály Irodalmi Színpadtól Sz. Csordás Éva művészeti vezető és Felföldi Gábor szerkesztő-rendező. Az Agóra részéről a háziasszony szerepét Egri Zsófia látta el. A rendezvény megható pillanatokkal kezdődött, mert telefonon bejelentkezett Pintér Tiborné Kiss Ilona, hálával köszöntve a verseny népes közönségét. Míg Pintér Tibor élőben énekelt, addig édesapja archív felvételen szavalta el Illyés Gyula költeményét.

A felső tagozatosok kategóriájában, ahol örömteli, hogy a legnépesebb volt a mezőny, az alábbi eredmény született: 1. helyezett: Markos Krisztián Zsolt (Nyírbátor). 2. helyezett: Pacsirta Boglárka (Dabas). 3. helyezett: Erdélyi Iringó (Berhida). Különdíjat kapott Tomor Míra (Veszprém), Hamperger Kata Veronika (Várpalota), Felföldi Zsófia (Veszprém) és Illyés Hanna (Kunszentmiklós). A középiskolás kategória eredménye: 1. helyezett: Brenner Bíborka (Pápa). 2. helyezett: Gombor Lilla (Zirc). 3. helyezett: Katona Bálint (Zirc). A felnőtt kategória eredménye: 1. helyezett: Tarsoly Péter (Tapolca). 2. helyezett: Szintén Krisztina (Ajka). 3. helyezett: Varga-Bodó Anita (Vassurány).

Jutalomban részesült: Kerekes József (Alsóörs). A verseny fődíját, az „Örök pódiumon” emlékplakettet Horváth István (Nagykanizsa) nyerte el.