A legkiemelkedőbb és a legismertebb természetesen a Térképvándor megvalósítása volt, mely példaértékű más nagyobb, komoly történelmi múlttal rendelkező városok előtt, követi korunk technikai elvárásait. Ezzel a fiatalabb generációkat is meg kívánják szólítani, másoknak pedig megkönnyíteni a város múltjával való ismerkedést.

Az intézmény emellett rengeteg háttérmunkát végzett az EKF céljainak megvalósulásáért a helytörténet terén. Segítették a Privát Veszprém vagy a Privát Balaton programok megvalósulását, mindkettő ismert esemény a városban és a térségben. De részt vettek az Inota Fesztivál előkészítésében, az egykori erőművel kapcsolatos dokumentumok felkutatásában. – Ez szintén EKF-projekt volt – mondta el Boross István igazgató, hozzátéve, hogy egész évben együtt éltek a programsorozattal, hozzájárulva annak sikeréhez.

A második Levéltári Napon a Térképvándor applikációt mutatja be az igazgató Fotó: Benkő Péter

– A levéltárnak lehetősége nyílt kapacitásfejlesztési pályázaton is részt venni, mind tárgyi, mind szemléletformáló céllal. Kollégáink angol nyelvtanfolyamon vehettek részt. Megvalósítottunk esélyegyenlőséget biztosító fejlesztéseket, tájékoztatókat helyeztünk el az intézményben, és elnyertük az Access 4 you tanúsítvány bronz fokozatát, ezzel nagyot léptünk előre. Végeztünk zöld programokat a fenntarthatóság jegyében, fejlesztettük honlapunkat, mely már angol nyelven is elérhető, és virtuális sétára is lehetőséget ad székhelyünket bemutatva – részletezte az igazgató.

Diákok a várostörténeti vetélkedőn Fotó: Benkő Péter

Az igazgató beszámolt a helytörténeti kutatók számára rendezett Mélyfúrás című workshopról és a Múzeumok éjszakája programhoz kötődő levéltári szabadulószobáról, melyen családok is részt vettek. A Térképvándor applikációt pedig összekapcsolták várostörténeti sétákkal, hiszen idegenvezetésre is alkalmas, de iskolásokat is megmozgattak vele egy vetélkedőn. – Mégis, leginkább arra vagyunk büszkék, hogy a rengeteg munka, rendezvény, azaz az egész EKF-esztendő igen jó lehetőséget adott intézményünk megismertetésére, nyitottabbá tételére a szakmán túl szélesebb körben is – foglalta össze Boross István.