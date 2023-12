Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet elnöke köszöntötte Tóth G. Péter történész-etnográfust és a megjelenteket, majd összefoglalta a Stefanovszky-házban júniustól nagy sikerrel lebonyolított rendezvényeket. Külön kiemelve Foltán László olimpiai bajnok kenus szeptemberi és a Svédországból hazatelepült Szöllősi Antal októberi előadásait, valamint az október 23-i nemzeti ünnep emlékezetes eseményeit: a Templom téri kétnapos plakát- és grafikai kiállítást, valamint az esti fáklyás felvonulást.

Az előadó Fanyar humor a diktatúra idején 1945–1989 című, vetítéssel színesített előadása keretében digitális formában bemutatta Pogány Sándor 1958-ban kiadott, de aztán bezúzott Október 23. című karikatúra-kötetét is, melyből csupán néhány tucat példány maradt az utókorra, köztük az egyik Pintér Kornél gyűjteményében. A szakember a könyvészeti ritkaságon keresztül is beszélt a kommunista diktatúra karikatúrájáról, külön feltárva és értelmezve számos gúnyrajz korabeli üzenetét. Így feldolgozta a budapesti, egykoron a Nyugati téri aluljáró helyén álló Ilkovics Büfé, Magyarország első gyorséttermének történetét, mely a 30-as évek színvonalas intézményéből az 50-es évekre a Rákosi-rendszer fővárosi alvilágának törzshelyévé vált.

A kádári diktatúra aztán számos gúnyrajzon keresztül is azt a hazugságot terjesztette, mintha az 56-os forradalom és szabadságharc legendás budapesti szabadsághősei ennek a kétes hírűvé vált vendéglátóipari egységnek a törzsvendégei lettek volna. A kötet bezúzása mögött is az állhatott, hogy a gátlástalan karikatúrák még a megrendelőknek is vállalhatatlanok voltak: a forradalmárokat bűnözőknek ábrázolták, akik megfélemlítik és halomra gyilkolják az embereket, az eseményeket pedig a régi rendszer visszatérő emberei irányították. Joggal tartott tőle a kommunista hatalom, hogy a megsemmisített propagandakötet együttérzést vált ki az olvasókban Nagy Imre és a forradalom résztvevői iránt.

A rendezvény alatt az érdeklődők szabadon megtekinthették az 1945–1992 között kiadott Ludas Matyi szatirikus hetilap kihelyezett lapszámait is, mely kiadvány a kommunista rezsim hivatalos humorának évtizedekig egyedüli vicclapja volt.

Az eseményt – hasonlóan a szeptemberi és az októberi lovasi rendezvényekhez – a VEB 2023 által is támogatott A fanyar szabadság – humorral a diktatúrában, a diktatúráról programsorozat részeként rendezték meg.