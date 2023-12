A díjat Csiszár Miklós adta át az emléknapon Veszprémben, a vármegyei könyvtárban. A díjazott elsősorban a pápai könyvtár fényképeinek digitalizálásával, adatbázisba rendszerezésével és a gyűjtemény élővé tételével, a rá épülő rendezvényekkel, a könyvtár internetes oldalain és a helyi sajtóban indult sorozattal érdemelte ki az elismerést. Kiemelt figyelmet fordít a fotótár folyamatos gyarapítására, felkutatja és kapcsolatba lép azokkal, akiknek a családi fotóalbumában olyan képek is lehetnek, melyek a település történetéhez is adalékul szolgálnak. A fotótárat számtalan saját fotóval is gyarapította, melyeken a pápai és a környékbeli értékeket örökítette meg, köztük a mintegy 100 templomot bemutató Az úr csarnokai könyvben megjelenteket. Összeállította a Pápai járásról szóló Kincses Bakonyalja és Útjaink hitbéli emlékei című kötetet.