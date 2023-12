Amint épp túlcsordulna a dráma, mintegy oldásképpen megjelenik Bóni gróf. Hálás szerep ez, viszont szűk mezsgyén kell egyensúlyoznia rendezőnek-színésznek, hogy a jópofaság ne forduljon át erőltetett jópofáskodásba. Itt ilyesminek nyoma sincs, mert Keller Márton tökéletesen beleéli magát a szerepbe, boldogan és felszabadultan játszik. Olyannyira, hogy még e parádés karakterkavalkádban is ünnepszámba megy feltűnése. Ez a helyzet Cecília negyedik férjurának, Leopold Máriának a megjelenésekor is. Cservenák Vilmos olyat alakít a tökkelütött herceg szerepében, hogy a fal adja a másikat. Bravúros, árnyalt játékával zseniálisan hozza elő a szerepben rejlő tragikomikumot. Ferdinánd főherceg (Keresztes Gábor) is eléggé defektes, de nála enyhítő körülményként nem hozható fel az esendőség. Röhejes öreg bakkecske. Noha a Csárdáskirálynő talán legszeretetreméltóbb, legtisztább figurája Stázié, megformálása egyáltalán nem egyszerű, hiszen itt is vékony a jég. Az energikus Hirschler Laura azonban olyan könnyedén és bájosan siklik rajta, hogy egy hajszálnyi rianás se támad a nyomán.

Mészáros Árpád Zsolt Csárdáskirálynőjének a fentieken túlmenően több nagy érdeme is van.

Az egyik a soha közönségessé nem váló humor, amely az első perctől az utolsóig jellemzi az előadást, amely tekintélyes terjedelme ellenére egy pillanatra sem ül le. A másik az öncélú, a darabot mindenáron további jelentésréteggel felruházni kívánó művészieskedés hiánya. A harmadik, hogy tapscsapdába csalási szándékkal nem erőszakol rá a darabra aktuálpolitikai kiszólásokat. Ezt azért nagyon fontos megemlíteni, mert erős karikírozó jellege okán a Csárdáskirálynő mindig is csábított az ilyesmire. Tanulsága enélkül is bőven van. Nem hamar lejáró szavatossági idejű, hanem örök érvényű. Amelyet majd levon magának a felnőttnek tekintett néző.