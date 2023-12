Advent liturgikus jelképei 2023.12.01. 20:00

Madaras Madonna és más Mária-ruhák – dizájntervek öltöztethető Szűzanya-szobornak

A várt Üdvözítő adventi ünneplése elképzelhetetlen a Szűzanyára gondolás nélkül. Liturgikus Mária-hónapnak is nevezik ezt az időszakot, ilyenkor a hajnali misék hangulata a Szent Szüzet a kereszténység hajnalcsillagának mutatja be. A jásdi szobornak, amely Máriát a kis Jézussal együtt ábrázolja, most e gondolatmenethez illő, szimbolikus új öltözeteket terveztek.

Győry Tünde jásdi polgármester és Kristóf Mariska művészetszervező, a kiállítás kurátora mondott beszédet a tárlat megnyitóján Fotó: Rimányi Zita

Advent idejére időzítette idei utolsó kiállítását a jásdi Bodzaház, témája illik az Úr eljövetelét előkészítő időszakhoz. Galériájában az öltöztethető Szent Szűz ruhatárának gyarapítására kiírt pályázatra érkezett munkákat mutatják be tablók. Kristóf Mariska, a tárlat kurátora a megnyitón elmondta, hogy Mária-szobornak öltözet ajándékozása hagyományosan a hála kifejezésének formája. Ezúttal modern, formabontó ötletek is érkeztek a tervezési felhívásra, egyszerűek, egyedien elegánsak szintén. Azért a Jásdimentum nevet kapta a projekt, mert a vestimentum ruházatot jelent. Kulturális és történelmi jelentősége is van a település életében. Élővé, átélhetővé teszi a legrégebbi búcsújáró helyünkként számontartott Szentkúton őrzött szoborhoz kapcsolódó tradíciókat. A Mária-szobrot a múlt század elején ajándékozták győri zarándokok a falunak, a nyolcvanas évek elején kezdték öltöztetni. A húsvét előtti nagyböjt idején lilába, Mária-ünnepekkor kékbe, karácsony előtt, amikor a templomba kerül, aranyszínű palástba. Van fehér, hímzett, sárga és piros ruhája is, többségük fényes, gyöngyökkel, csipkékkel, csillogó kövekkel gazdagon díszített. Most újabbakat kaphat. Hét pályamunka érkezett a dizájnpályázatra, amely a szakrális hagyomány újító szemléletű megközelítését várta a benevezőktől. A Liliom elnevezésű terv szerint egy olyan öltözet készülhet, ami letisztult. Koncepciója alapján a liliom a tisztaságot, az ártatlanságot szimbolizálja, a ruha kék lenne, elöl egy függőleges sávban arany virágmintákkal. A kék a Szűzanya és az ég színe, kifejezi, hogy közvetít ember és Isten között. A Fényűző liliom című terv pedig a vallást, a művészetet és a divatot kapcsolja össze, arany színt használ, gyöngyöket és csipkét.

Dizájntervek az öltöztethető Szűzanya-szobornak Fotók: Rimányi Zita

A Madaras madonna elképzelést beadó pályázó Máriát és a kisdedet madarakkal veszi körül, ugyanis, akárcsak a Szűzanya, közvetítők ég és föld között, az angyalok hétköznapi gúnyáját viselik, könnyedséget, tisztaságot, misztikusságot, kedvességet teremtenek megjelenésükkel, Máriát emberi közelségbe hozzák. Így meghittséget sugall a fenséges égi királynő. A Medalion című terveket megálmodó alkotó fehér, matt, redők nélküli palástot képzelt el, mert a rákerülő grafikai jelek így jobban érvényesülnek. A Szűzanya szívébe rajzolta a kisdedét, s mi is a szívünkkel kapcsolódhatunk hozzájuk. A kereszt rajtuk iránytű, a Jásdnak fontos bodzavirágok a gyógyításra utalnak, akárcsak a cseppformák a forrásra. A terv másik változatán holdalakok is megjelennek, tiszta szűz virágként, a béke királynőjeként kiemelve Máriát. A MáriaKék elnevezésű öltözetet pedig a jásdi templom freskói ihlették, népi virághímzések szegélyezik alját, Szűz Mária monogramja került az elejére.

Győry Tünde polgármester adta át a díjakat a pályamunkákat készítőknek, a zsűri tagja volt többek között Kati néni, azaz Zsadányi Antalné, aki több mint húsz éve öltöztetője és varrónője a jásdi Mária-szobornak. A dizájnpályázat része volt négy bakonyi falu – Borzavár, Bakonynána, Jásd és Nagyesztergár – közös projektjének, a Bakonyi Ablaknyitogató Pajtaprogramnak, amelyet a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatott.

