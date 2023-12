A falu lakói a tapasztalatok szerint örülnek neki, hogy így is ünnepi hangulatot teremtenek számukra. S arról sem feledkeztek meg természetesen a helyiek, hogy az életnagyságú betlehem is elkészüljön főterükön, valamint a közterületen lévő fákra fénydíszek kerüljenek. A Mikulások hozzájuk biciklin érkeznek, egyelőre ez a megfelelőbb közlekedési eszköz számukra, de az önkormányzat arra készül, hogy a gyerekek örömére és dekorációképp – egy falubeli segítségével – havat gyártson. Ehhez azonban mínusz négy fokra van szükség. Tehát, a fagyos hidegért is drukkolhatunk, bár annak más szempontból vannak hátrányai.