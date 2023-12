Mi arra lennénk kíváncsiak, hova lehet eltáncolni ilyen gépből kapott jegyekkel, meddig visznek vele a vonatok és azokon is lesznek-e hasonló meglepetések, átváltozások, időugrások. Azt viszont tudjuk, hogy a kisfilm miért készült el.

A zirci Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB hirdette meg felhívását, fiatalokat vont be az alkotófolyamatba, aminek eredménye egy kisfilmsorozat a bakonyi kisvárosról. A videóblog első részei már meg is jelentek. Az állomástáncot tartalmazó rész címe: Jazz Do It. A projektet a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatta.