Európai turnéjának állomásaként a tengerentúli gospelkórus, a Virginia State University Gospel Chorale látogatott Európa kulturális fővárosába, Veszprémbe. Az egyedi hangzás, a magas szintű zenei tudás, a tradicionális előadásmód és a sajátosan pezsdítő koreográfia már az első pillanattól kezdve magával ragadta a közönséget. Az ismertebb műveket, mint a We are the world vagy az Oh happy day, több ezren énekelték a kórussal együtt, és szinte mindenki partner volt a színpadról érkező kérésekben is - mint a közös taps, a mozgás, vagy éppen az égő gyertyát szimbolizáló, fényt adó mobiltelefonok magasba tartása.

A kórusról tudni kell, hogy az 1970-es évek elején alakult James Holden irányításával. Turnéik során számos hírességgel volt alkalmuk együtt dolgozni csodálatos helyszíneken. 1997 és 2000 között felléptek Whoopi Goldberggel, Diana Ross-szal, Cindy Lauperrel a Radio City Music Hallban, valamint a BB King Blues Klubban. 2003-ban elnyerték az első helyet a Black Music Caucus Choir versenyen New Yorkban, 2012-ben a How Sweet the Sound közönségdíját, 2015-ben pedig a Steve Harvey Neighborhood Awardot a legjobb kórus kategóriában.