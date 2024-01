A település 1984-ben kapott városi rangot, s az azóta eltelt négy évtized metszetét szeretnék bemutatni úgy, hogy a legjobb fotókból kiállítást nyitnak az idei Gesztenyevirág Fesztivál idején.

A felhívás szerint olyan fotókat várnak, amelyek sümegi városrészt, utcarészletet, épületet ábrázolnak. Ezen kívül helytörténeti jelentőségű felvételekre is számítanak, rendezvényekről, eseményekről, emberekről. A papír fényképeket a Kisfaludyban digitalizálják és azonnal vissza is adják tulajdonosának, aki pedig elektronikus formában küldi, a művelődési központ e-mail címére juttassa el, a minimális képfelbontásra (2028x1365 pixel) vonatkozó előírásnak megfelelően. A fotóhoz szükséges még egy képaláírás is, a tulajdonos nevével, a készítés időpontjával és természetesen a rajta látható esemény megnevezésével, illetve a felvételen lévő személyek nevével együtt.

A beküldők között ajándékcsomagot sorsolnak ki a fotópályázat szervezői.