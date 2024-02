A bemutató előtt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter mondott köszöntőt. – Tapolcán komoly hagyományai vannak az amatőr színjátszásnak. Amatőr a szónak abban az értelmében, hogy általában nem keresnek pénzt azok, akik fellépnek, és nem a szónak a művészeti értelmében. Hiszen megszoktuk, hogy Tapolcára akárhányszor jövünk színielőadásra, amatőr színészek professzionális előadását látatjuk. Így lesz ez most is, Tapolca, amely nemcsak saját közösségei, de a térség hagyományait is ápolja, fenntartja, különösen alkalmas erre a színdarabra. A helyszín pedig a tapolcai történelem, közösség egy kitüntetett csoportja emlékét őrzi – mondta a miniszter.

A Főnix Színjátszó Egyesület szombaton az Ózsinagógában mutatta be első ízben Küldetéses asszonyok című zenés színművét. A képen Csehné Nagy Elvira és Cseh Gyula Pauler Juliska és Egry József szerepében

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Neszler Imre Attila, a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület elnöke arról beszélt, hogy olyan előadást láthat a közönség, amelyen az Ózsinagóga történetében még nem volt. A kamaraszínházi előadásért köszönetet mondott N. Horváth Erzsébetnek és a társulatnak.

A darab írója és rendezője, N. Horváth Erzsébet megköszönte Neszler Imrének, hogy befogadta a darabot, és, mint elmondta, a színdarab főszereplői olyan asszonyok, akik valójában soha nem voltak főszereplők. Ők tudatosan férjük, párjuk hátterében, árnyékban maradtak, azonban vallották, hogy az nem lemondás volt részükről. Batsányi János élete és művészete Baumberg Gabriellával, Kisfaludy Sándoré Szegedy Rózával, Egry József festőművészé Pauler Juliskával, Nagy Endre Afrika-vadászé Beretz Katalinnal lett teljes. Az adás örömét, szépségét és fájdalmát vállalták a megidézett asszonyok azzal, hogy társul szegődtek párjukhoz. Térben és időben, a társadalmi ranglétrán való elhelyezkedésben más és más helyen álltak. Ami mégis összekötötte őket, az az örök, ősi ösztön. Társuk mellé álltak, hogy támaszaik, segítőik legyenek.

Meilinger Anita és Bókkon Gyula Beretz Katalin és Nagy Endre szerepében

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A darab zeneszerzője Bock Attila, Márió énekes és Román Iván hegedűművész, a főszerepben Kása B. Tímeát, Torma Tamást, Csehné Nagy Elvirát, Cseh Gyulát, Mejlinger Anitát, Bókkon Gyulát, Réwész Dávidot láthatta a közönség.

A színdarabot március 2-án, szombaton Sümegen, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban láthatja még a közönség.