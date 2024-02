A Bölcsek Kávéháza a mentáhigiénés szakember, Farkasné Huszti Katalin ötletére és vezetésével 2022 nyarán jött össze először, hogy a hetvenes, nyolcvanas érdeklődők számára hasznos időtöltést jelentsen. Ahogy Katalin fogalmazott, ebben a korban az ember már nem akarja megmászni a Himaláját, viszont megmaradt az igénye a jó társaságra, hogy kiszakadjon a mindennapokból, hogy életét még ebben a korban is társadalmi haszonná formálja. Ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy kávéházi körülmények között – kávé, tea az asztalon, jó beszélgetés egy-egy adott témáról – még egyebeken is törik a fejüket. Így születtek ruhák egy óvoda babáinak, vagy jelmezek iskolásoknak. Ahogy mindannyian vallják, ezen alkalmak legfőbb értéke az együtt töltött idő.

Fotó: Őrsi Ágnes

Tavaly a Pannon KözTérben az egyetem Generációs híd nevű programjának több eseménye zajlott: a hagyomány és a sportvonal, ezek folytatása a Bölcsek Kávéházával való kapcsolat. Az első alkalommal már nemcsak a vendégek érkeztek meg a kávéházba, hanem jöttek egyetemisták is, akikkel beszélgetés kezdődött a képzésről, a gólyatáborról, a napi programról, hiszen a fiatalok mindegyike az órái közötti szünetben nézett be a Pannon KözTérbe. Kiváló süteményeket is hoztak a „nagymamák”, ez a gesztus is hozzájárult a jó hangulathoz. Minden téma, ami felszínre került – gyerekkori emlékek a nagyszülőkkel közösen töltött időről, a szeretett munka – azt igazolta, hogy a Bölcsek Kávéháza egy lelki egészségvédő program, mert korhatártól függetlenül csodálatos az élet: azzal, hogy figyelek rá, erőt adok a másiknak.

Sok minden elmúlik, míg telnek az évek, de ha boldogító, örömteli kapcsolat alakul ki a generációk között is, kint, a civil életben is sokkal tartalmasabbak lehetnek a napok – érthetünk egyet Katalinnal.